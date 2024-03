Ziberi: VMRO pas zgjedhjeve do t’i votojë ndryshimet kushtetuese

Qëndrimet e VMRO-së janë vetëm për qëllime partiake dhe për zgjedhje. Cila do parti që do të jetë nesër në pushtet apo në opozitë do të votojë ndryshimet kushtetuese. Kështu tha deputeti i BDI-së, Arben Ziberi në emisionin “Intervistë në SHENJA”.

Ziberi foli edhe nëse ka patur skepticizëm në LSDM për ndryshimet kushtetuese.

“Jo që nuk patur edhe në LSDM skepticizëm për ndryhsimet kushtetuese por ka qenë minimal, e dimë një deputet i LSDM-së, që nuk ka votuar marrëveshje e Francës që ishte në parlament. Lideri i LSDM-së, kryeministri Dimitar Kovaçevski është munduar që më së shumti të shtyhet ky proces dhe të ndodhin këto ndryshime. Mendoj se rejtingu në të cilën ndodhet LSDM, mendoj se është pasojë e kësaj”, tha deputeti Ziberi.

