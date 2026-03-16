Ziberi: Pala maqedone kërkon përkrahje nga shqiptarët, por u cenon gjuhën dhe identitetin

Ziberi: Pala maqedone kërkon përkrahje nga shqiptarët, por u cenon gjuhën dhe identitetin

Ish-avokati i popullit, Naser Ziberi, mbrëmjen e sotme emisionin “Debat SHENJA” kritikoi qëndrimet e palës maqedone lidhje me bashkëpunimin me komunitetin shqiptar për mbrojtjen e vlerave gjuhësore dhe kombëtare.

Sipas Ziberit, ndërsa pala maqedone kërkon përkrahje nga komuniteti shqiptar, njëkohësisht i cenon vlerat, gjuhën dhe identitetin e vetë pjesëtarëve këtij komuniteti.

Kjo është çështje shumë serioze. Pata rastin përcjell deklaratën e ish-presidentit vendit, z. Pendarovski, i cili tërheq vërejtjen për këtë fenomen. Mund jetë një pengesë për Maqedoninë, jo vetëm duke rrezikuar proceset eurointegruese, por edhe duke shkaktuar probleme brendshme janë rrezikshme për sigurinë e vendit. Një komunitet bën përpjekje për njohjen e gjuhës tij, shëndrrohet pengues përdorimit gjuhës me cilën bashkëjeton. Madje, kërkon përkrahje nga komuniteti shqiptar për mbrojtjen e vlerave tij gjuhësore, etnike dhe kombëtare, ndërsa njëkohësisht cenon vlerat, gjuhën dhe identitetin e pjesëtarëve komunitetit i ofron këtë mbështetje”, deklaroi Ziberi. /SHENJA/

