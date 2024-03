Ziberi: Opozita shqiptar tërë kohën e shajnë BDI-në por nuk tregojnë se çfarë ofrojnë për qytetarët

Deputeti i BDI-së Arben Ziberi duke folur për opozitën shqiptare, tha se ata tërë kohën e shajnë BDI-në, por nuk tregojnë se cila është oferta e tyre, se çfarë do të bënin nëse do të ishin në pushtet.

Sa i përket sloganit të BDI-së, Jo Rusisë dhe Po Evropës, ZIberi tha se ka forca në shtet, madje edhe në parlament, që kanë ndikim i cili duhet të na shqetësojë.

“Besoni se, është moment shumë me rëndësi hapërimi jonë drejt BE-së dhe hapjes së kushtetutës. Është momenti i fundit, ku përfundimisht duhet t’i japim goditje këtij trendi”, tha Ziberi në emisionin “Intervistë në SHENJA”.

