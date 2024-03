Ziadin Sela: Me miq në Tetovë – të cilët as nuk shiten, e as dorëzohen

Aleanca për Shqiptarët e Ziadin Selës ka organizuar një tubim në Tetovë me aktivistët partiak. “Tetova 💜 jonë! Aleanca për Shqiptarët 🏠 jonë!

Tetova gjithmonë ka qenë qendër e rezistencës, ndërsa Aleanca për Shqiptarët është kështjellë që nuk shembet lehtë. Sonte isha në shtëpinë time, me motrat dhe vëllezërit e mij tetovarë, të cilët as nuk shiten, e as dorëzohen", – ka thënë mes tjerash në këtë ngjarje Sela.

