Zi kombëtare dhe protesta shpërthejnë në Iran pas vrasjes së lideri suprem Khamenei në sulmet SHBA-Izrael
Demonstrata kanë shpërthyer në mbarë Iranin pas njoftimit se lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei u vra në sulmet ushtarake të SHBA-së dhe Izraelit, transmeton Anadolu.
Zhvillimet kanë përshkallëzuar në mënyrë dramatike tensionet në Lindjen e Mesme dhe kanë shkaktuar reagim të gjerë publik brenda Iranit.
Televizioni shtetëror iranian konfirmoi herët se Khamenei humbi jetën gjatë sulmeve SHBA-Izrael, duke deklaruar se “udhëheqësi i revolucionit islamik të Iranit ka arritur martirizimin”.
Qeveria iraniane shpalli një periudhë zie kombëtare prej 40 ditësh dhe një festë zyrtare shtatëditore.
Turma të mëdha dolën në rrugë në qytete anembanë Iranit në përgjigje të lajmit për vdekjen e Khameneit.
Mediat iraniane raportuan se protestues me flamuj iranianë u mblodhën në qendrat urbane për të shprehur pikëllimin e tyre.
Në Teheran, qindra persona u mblodhën në Sheshin Enghelab (Revolucion), duke ngritur flamuj dhe postera të Khameneit dhe duke brohoritur slogane kundër SHBA-së dhe Izraelit.
Në qytetin e shenjtë Qom, qindra njerëz u mblodhën në faltoren e Hazrat Masume për të dënuar sulmet.
Në Mashhad, pjesëmarrësit në zi kryen një gjest simbolik pikëllimi duke vendosur një flamur të zi mbi kupolën e Faltorës së Imam Reza-s, një nga vendet fetare më të nderuara të Iranit, ndërsa shumë prej tyre u panë duke derdhur lot në zonën përreth faltorës.
Anëtarë të familjes së Khameneit të vrarë
Zyrtarët pranuan se sulmi, i cili ndodhi herët të shtunën, goditi Khamenein ndërsa ai ndodhej në zyrën e tij në Teheran.
Mediat shtetërore iraniane theksuan se në kundërshtim me pretendimet se ai ishte fshehur në nëntokë, ai ishte “në detyrë, mes popullit” në atë kohë, duke e përshkruar vdekjen e tij si pasqyrim të rolit të tij të gjatë në udhëheqjen publike.
Burime iraniane raportuan se disa anëtarë të familjes së Khameneit, përfshirë vajzën, dhëndrin, nipin dhe nusen e djalit, u vranë në sulme.
Sulmet kanë shkaktuar viktima të shumta civile, me Gjysmëhënën e Kuqe të Iranit që raportoi 201 të vdekur dhe 747 të plagosur si pasojë e sulmeve.