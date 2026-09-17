Zhvillimet e fundit për ish-krerët e UÇK-së, Ali Ahmeti mblodhi Kryesinë Qendrore të BDI-së
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, sot mbajti mbledhjen e Kryesisë së Këshillit të Përgjithshëm, përkatësisht Kryesisë Qendrore të BDI-së, ku u diskutua për zhvillimet aktuale politike në vend, si dhe për forcimin e kapaciteteve strukturore dhe organizative brenda Bashkimit Demokratik për Integrim.
Siç thuhet në njoftim. në fokus të veçantë të diskutimit ishte edhe vendimi i Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, i datës 16 shtator 2026. Kryesia Qendrore vlerësoi se:
Në këto momente, kur vëmendja e shqiptarëve është e përqendruar te Haga dhe te vendimi ndaj pjestarëve të UÇK-së, është e rëndësishme të kujtojmë se si nisi ky proces, mbi çfarë pretendimesh u ngrit dhe çfarë mbeti prej tyre pas gjithë këtyre viteve.
Procesi që çoi drejt krijimit të Gjykatës Speciale mori shtysë nga raporti i Dick Marty-t dhe pretendimet e rënda për trafikim organesh. Por, pas gjithë këtyre viteve hetime dhe procesi gjyqësor, asnjë nga këto pretendime për të cilën edhe u formua kjo Gjykatë nuk u dëshmuan dhe në mungesë të fakteve u sajua një proces kundër Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Kadri Veselit dhe Rexhep Selimit.
Lufta e UÇK-së ishte luftë për çlirimin dhe lirinë e Kosovës. Historia e kësaj lufte dhe sakrifica e një populli për liri nuk mund të gjykohet në një proces të sajuar gjyqësor.
Protestat e organizuara pas shpalljes së aktgjykimit janë një formë legjitime e shprehjes qytetare në një shoqëri demokratike. Nuk ka shtet demokratik në botë dhe as kushtetutë demokratike që e ndalon të drejtën për të protestuar.
Qytetarët kanë të drejtë të shprehin qëndrimet dhe pakënaqësinë e tyre përmes protestave paqësore dhe jo të dhunshme.
Të mos lejojmë që historia e luftës çlirimtare të Kosovës të tjetërsohet”, thuhet në njoftimin e BDI-së.