Zhernovski: Qeveria po përgatit pranimin e propozimit francez

Zhernovski: Qeveria po përgatit pranimin e propozimit francez

SDM akuzon Qeverinë e Hristijan Mickoskit se po përgatit terrenin për pranimin e propozimit francez. Në një konferencë për shtyp, anëtari i Këshillit Drejtues të partisë, Andrej Zhernovski, deklaroi se, sipas informacioneve që LSDM pretendon se ka nga Brukseli, ekzekutivi tashmë ka dhënë pëlqimin për këtë.

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Sipas Zhernovskit, Qeveria po përpiqet ta paraqesë si sukses një proces që, kur ishte në opozitë, e cilësonte si të papranueshëm. Ai tha se ndryshimi i retorikës së ministrit të Jashtëm, Timço Muçunski, është një tregues i kësaj qasjeje të re.

Zhernovski shtoi se qytetarët, veçanërisht mbështetësit e VMRO-DPMNE-së, do të kuptojnë se partia në pushtet ka ndryshuar qëndrim për çështjen e propozimit francez. Deri tani nuk ka reagim nga Qeveria lidhur me këto pretendime.

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