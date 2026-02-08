Zhdukja e ish-politikanes amerikane, CNN: Rrëmbyesit kërkojnë 6 milionë dollarë, familjarët do të paguajnë
Detaje të reja kanë dalë në dritë rreth kërkesave për shpërblim për kthimin e sigurt të Nancy Guthrie, siç raporton CNN, rrëmbyesi ose rrëmbyesit e supozuar kanë kërkuar 6 milionë dollarë dhe kanë kërcënuar jetën e Guthrie nëse afati i orës 5 pasdite të së hënës nuk respektohet, duke cituar një shënim shpërblimi të dërguar në stacion.
Letra e supozuar të shpërblimit të dërguara në KGUN dhe media të tjera kërkonin miliona në Bitcoin në këmbim të kthimit të saj.
Fëmijët e Nancy Guthrie bënë thirrje për kthimin e nënës së tyre në mediat sociale, duke thënë: “Ne do të paguajmë”.
Autoritetet kanë thënë se vendimi për të paguar çdo shpërblim të supozuar varet nga familja Guthrie.
“Ne jemi në komunikim me familjen dhe ndërsa këshillojmë dhe rekomandojmë nga një perspektivë e zbatimit të ligjit, çdo veprim i ndërmarrë për çdo shpërblim vendoset përfundimisht nga familja“, u tha gazetarëve javën e kaluar agjenti special i FBI-së, Heith Janke.
Zyrtarët po hetojnë vërtetësinë e një mesazhi të dytë të dërguar në KOLD të premten në lidhje me Nancy Guthrie. Shënimi përfshinte informacione të ndjeshme dhe asnjë afat kohor, sipas një prezantuesi në media.
Ende nuk ka të dyshuar të emëruar, ndërsa kërkimi për Nancy Guthrie hyn në ditën e tetë.