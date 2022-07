“Zhan Mitrev”: Inkurajojmë organet inspektuese të kryejnë kontrollet dhe mbikëqyrjet e nevojshme

Në lidhje me sulmet dhe akuzat e deritanishme me të cilat po përballemi këto ditë, do të dëshironim ta theksojmë me sa vijon:

Në spitalin klinik “Zhan Mitrev” – Shkup nuk janë kryer prova klinike, ndërsa publikimi i publikuar nuk është dhe nuk mund të paraqet provë klinike. Në fakt, bëhet fjalë për punim shkencor me rezultate dhe përvoja të sublimuara laboratorike nga përdorimi i kësaj metode për mjekim.

Prova klinike e pajisjeve mjekësore paraqet zbulim, në fakt konfirmim i sigurisë së pajisjeve mjekësore, dobinë e tyre dhe respektimin e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta në përputhje me qëllimin e përcaktuar nga anën e prodhuesit, ndërsa sponsori i provës klinike ose përfaqësuesi i tij i autorizuar është i detyruar të raportojë provën klinike në MALMED. Në këtë kontekst, spitali klinik Zhan Mitrev Shkup nuk ka kryer inspektim të sigurisë së pajisjes mjekësore për hemofiltrim (sepse është përgjegjësi e prodhuesit të pajisjes mjekësore), as nuk është sponsor apo përfaqësues i autorizuar të jetë në gjendje të raportojë, të kërkojë ose të marrë leje për ushtrimin e provave klinike.

Përdorimi i pajisjes mjekësore për hemofiltrim është metodë mjekimi dhe secili përdorimi i një pajisje mjekësore nuk është dhe nuk mund të përfaqëson provë klinike. Fillimisht kemi trajtuar pacientët nga pasojat e shkaktuara nga virusi KOVID-19 me të gjitha burimet lejuara, ndër të tjera, edhe me ndihmën e hemofiltrimit – metodë që është e certifikuar ndërkombëtarisht.

Për përdorimin e kësaj pajisjeje mjekësore (filtra), spitali klinik “Zhan Mitrev” Shkup ka lejet dhe miratimet përkatëse nga organet kompetente, të cilat i ka marr si blerës në përputhje me kontratën e shitblerjes të lidhur dhe i ka përdorur ato si blerës – për mjekim, jo ​​si sponsor.

Sipas kontratës për shitblerje të pajisjes mjekësore, spitali klinik “Zhan Mitrev” Shkup nuk është përcaktuar si qendër kërkimore, me çka është e nevojshme të ketë marrëveshje të veçantë me shitësin për provën klinike në përputhje të përshtatshmet me Rregulloren nga Ministria e Shëndetësisë, as nuk është aplikant i autorizuar për provë klinike në përputhje me rregulloret ligjore.

Nga shitësi i pajisjes mjekësore (aparatit) të spitalit klinik “Zhan Mitrev” Shkup i është lëshuar edhe Vendimi për lejimin e shitjes dhe shfrytëzimit i kësaj pajisje, që nënkupton se shitësi/prodhuesi ka siguruar dokumentin e duhur të pajtueshmërisë.

Nga aty, spitali klinik “Zhan Mitrev” Shkup si dhe institucione tjera shëndetësore të cilët kanë blerë dhe përdorin e një pajisje të tillë nuk janë kompetentë për të kryer asnjë provë të kësaj pajisje, përdorimi i së cilit është miratuar më parë nga një organ kompetent shtetëror. Theksojmë se të dhënat e nxjerra nga faqet e internetit në vende të tjera dhe sistemet e tjera shëndetësore nuk janë parashikuar si dëshmi se po kryhet provë klinike sipas rregulloreve për provat klinike në RMV. Pavarësisht se si dëshiron dikush interpreton punimet tona profesionale të publikuara dhe përvojat e përbashkëta të mjekimit, kjo nuk paraqet provë klinike sistematike.

Për sa i përket infeksioneve intraspitalore, sqarojmë se spitali klinik “Zhan Mitrev” Shkup i përmbush të gjitha obligimet e parapara për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet infektive në lidhje me infeksioneve intraspitalore, pra: është miratuar vendimi për emërimin e anëtarëve të Komisionit për infeksionet intraspitalore, është miratuar program për kontrollin dhe parandalimin e infeksioneve intraspitalore për vitin 2021 deri në vitin 2023, janë përgatitur kriteret për të nisur hetimin për infeksionet intraspitalore, kryen kontroll higjienik, ka hartuar plan për kontrolli të infeksioneve intraspitalore, metodologjitë e monitorimit të infeksioneve intraspitalore, sistem të mbikëqyrjes së infeksioneve intraspitalore dhe posedon të gjitha aktet e tjera të përcaktuara individuale sipas rregulloreve për mbrojtjen e popullata nga sëmundjet infektive.

Ne vazhdojmë të kryejmë veprimtarinë shëndetësore në mënyrë jashtëzakonisht profesionale dhe të përgjegjshme në interes të pacientëve tanë. Ne inkurajojmë të gjitha organet e inspektimit, si dhe shumë herë deri tani të kryejnë të gjitha kontrollet dhe mbikëqyrjet e nevojshme, të cilëve do tu dorëzohet dokumentacioni i plotë me cilin posedojmë, me qëllim që organet kompetente të ekspertëve të hedhin poshtë të gjitha gënjeshtrat dhe mjegullnajat që u shfaqen në opinion, thonë nga spitali Zhan Mitrev.