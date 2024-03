Zgjidhet problemi shumëvjeçar, nxënësit e “Medreses Isa Beu”, mund të regjistrohen në fakultetet e vendit

Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Jeton Shaqiir ka njoftuar se është zgjidhur problemi me nxënësit e shkollës së mesme të “Medreses Isa Beu” lidhur me regjistrimin e tyre nëpër fakultetet e vendit.

“Me vendim qeverie zgjidhet problemi i “Medreses Isa Beu“

Nxënësit të cilët do ta kryejnë arsimin e mesëm në Shkollën e mesme islame “Medreseja Isa Beu” do të mund të regjistrojnë studimet universitare në fakultetet e vendit. Me këtë u zgjodh problemi shumë vjeçar për të cilin kishte kërkesa të vazhdueshme me vite të tëra.

Urime për medresantët”, ka shkruar ministri Shaqiri. /SHENJA/

