Zgjerohet hetimi për botokset, të dyshuar edhe katër persona
Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit e zgjeron hetimin për rastin e importit, shpërndarjes dhe aplikimit të paligjshëm të barnave dhe pajisjeve mjekësore, i njohur në publik si rasti botoks, në të cilin dyshohen edhe katër persona të tjerë.
Siç njoftoi Prokuroria, si pjesë e procedurës hetimore, dje u kryen kontrolle në pesë lokacione në Shkup, përfshirë dy institucione shëndetësore. Në operacion u ndaluan tre persona, përfshirë dy mjekë.
Bazuar në dëshmitë e siguruara, prokurori publik lëshoi Urdhër për të zhvilluar procedurë hetimore kundër katër personave. Tre nga të dyshuarit po ndiqen penalisht për veprat penale “bashkim kriminal” dhe “shkelje e të drejtave të pronësisë industriale dhe përdorim i paautorizuar i kompanisë së huaj”, ndërsa personi i katërt dyshohet për “shkelje të të drejtave të pronësisë industriale dhe përdorim i paautorizuar i një kompanie të huaj”.
Me propozim të prokurorit publik kompetent, një gjykatës në procedurë paraprake në Gjykatën Themelore Penale në Shkup urdhëroi masa paraprake për të katër të dyshuarit.
Çështja u hap në prill të këtij viti, kur Prokuroria nisi një hetim kundër 17 personave fizikë dhe gjashtë personave juridikë nën dyshimin për përfshirje në veprat penale të “shoqërimit kriminal”, “shkeljes së të drejtave të pronësisë industriale dhe përdorimit të paautorizuar të kompanisë së tjetrit” dhe “marrjes së ryshfetit”.
Prokuroria informon se hetimi vazhdon me qëllim sqarimin e plotë të çështjes dhe përcaktimin e përfshirjes së mundshme të personave të tjerë.