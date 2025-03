Zgjerohet ekipi i prokurorisë – 11 prokurorë publik përfshihen në hetimin për zjarrin në Koçan

Prokurori publik i shtetit Lupço Kocevski sot ka mbajtur takim koordinues me ekipin e prokurorëve publikë të përfshirë në hetimin e zjarrit tragjik në Koçan ku për shkak të shtrirjes së aktiviteteve që tashmë janë duke u ndërmarrë, ekipi është zgjeruar me 11 prokurorë publikë. Ata do të veprojnë në këtë rast konform planit të miratuar të aktiviteteve dhe dinamikës së paraparë.

“Planet fillestare për hetimin tregojnë për aktivitete të gjera që përfshijnë marrjen në pyetje të më shumë se 300 dëshmitarëve, si dhe aktivitete të tjera hetimore dhe ekspertiza adekuate nga fusha të ndryshme. Prokurori publik Kocevski kërkoi nga prokurorët e emëruar hetim efikas dhe të plotë që do të shqyrtojë në detaje çdo aspekt dhe linjë të përgjegjësisë për tragjedinë në Koçan. Prokurorët në Koçan gjatë gjithë ditës së sotme janë duke ndërmarrë hapa për sigurimin e provave”, qëndron në komunikatën e Prokurorisë publike të Republikës së Maqedonisë.

Ky është zgjerimi i tretë i ekipit të prokurorisë që punon në hetimin për përcaktimin e shkaqeve të fatkeqësisë në Koçan. Fillimisht, më 16 mars, menjëherë pas fatkeqësisë në Koçan, prokurori publik formoi ekip prokurorësh në të cilin ishin pesë prokurorë nga Koçani, Shtipi dhe Shkupi. Pastaj, një ditë më vonë, ekipi i prokurorisë u zgjerua me nëntë prokurorë dhe përbëhej nga dy prokurorë publikë nga PTHP Koçan, dy prokurorë publikë nga PTHP Shtipit dhe pesë prokurorë publikë nga PTHP Shkup.

