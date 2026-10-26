Zgjedhjet presidenciale në Bullgari shkojnë në balotazh më 1 nëntor
Zgjedhjet presidenciale në Bullgari do të vazhdojnë në balotazh, pasi asnjë kandidat nuk siguroi më shumë se 50 për qind të votave, transmeton Anadolu.
Sipas rezultateve jozyrtare nga agjencia e sondazheve “Alpha Research” të publikuara nga Televizioni Kombëtar Bullgar (BNT), presidentja aktuale Iliana Iotova dhe kandidati i saj për zëvendëspresident Kiril Valçev morën 34.6 për qind të votave, ndërsa ish-kryeministri Andrej Gjurov dhe kandidati i tij për zëvendëspresident Georgi Kandev siguruan 32.7 për qind.
Pjesëmarrja në votime ishte 22.5 për qind. Rezultatet jozyrtare nga agjencia e sondazheve “Myara” e vunë Iotovën në 35 për qind dhe Gjurov në 31.9 për qind, me një pjesëmarrje të raportuar prej 22.2 për qind.
Iotova dhe Gjurov do të përballen me njëri-tjetrin në balotazhin e planifikuar për 1 nëntor. Duke folur për mediat pas mbylljes së qendrave të votimit, Iotova shprehu shqetësim për pjesëmarrjen e ulët në votime, duke falënderuar qytetarët bullgarë që votuan dhe ata që e mbështetën.
“Të mendosh se mund të ndryshojmë diçka në vend pa votuar është një iluzion”, tha ajo.
Iotova tha se fushata e saj do të vazhdojë me një përpjekje të re për t’u angazhuar më me vendosmëri me të gjithë qytetarët bullgarë. Ajo theksoi se Bullgaria ka nevojë për qeverisje të qëndrueshme dhe jo për aleanca të formuara midis partive politike.
Gjurov e sfidoi Iotovën të merrte pjesë në një debat publik përpara balotazhit, duke thënë se Bullgaria ka nevojë për një president aktiv që bashkon qytetarët në vend që t’i ndajë ata.
“E ftoj Iotovën në një debat të hapur, të ndershëm dhe të civilizuar për të paraqitur pikëpamjet tona se si do t’i ushtronim pushtetet tona dhe si do të vepronim kur Bullgaria të përballet me zgjedhje të vështira”, tha ai.