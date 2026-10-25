Zgjedhjet në Serbi, rritet pjesëmarrja në zgjedhje, 57.66% e votuesve kanë votuar deri në orën 16:00
Pjesëmarrja në zgjedhjet në Serbi ka shënuar rritje gjatë ditës, me 57.66% të votuesve që kanë votuar deri në orën 16:00, sipas të dhënave të GIK Kragujevac.
Shifra e publikuar tregon një mobilizim të konsiderueshëm të qytetarëve në procesin zgjedhor.
Më herët, sipas të dhënave të Komisionit Republikan të Zgjedhjeve (RIK), pjesëmarrja në nivel kombëtar deri në orën 14:00 ishte 46.53%. Lista Studentore raportoi 46.3%, ndërsa CeSID-Ipsos vlerësoi pjesëmarrjen në 46.4%, bazuar në 84% të materialit të përpunuar.
Në zgjedhjet e vitit 2023, pjesëmarrja deri në orën 14:00 ishte 32.2%.