Zgjedhjet në Serbi, mbyllen qendrat e votimit pas një dite me pjesëmarrje të lartë
Qendrat e votimit në gjithë Serbinë janë mbyllur të dielën në orën 20:00, pas një dite zgjedhore të shënuar nga pjesëmarrja e lartë e qytetarëve që në orët e hershme të mëngjesit, radhët e gjata në qendrat e votimit dhe raportimet e shumta për parregullsi, raporton Anadolu.
Në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi, deri në orën 19:00 kanë votuar 67,6 për qind e votuesve, sipas vlerësimit të IPSOS-it dhe Qendrës për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci (CeSID), të publikuar në llogarinë zyrtare të kësaj organizate në rrjetin social X.
Rezultatet e para paraprake të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, në të cilat 6.451.292 votues të regjistruar patën mundësinë të zgjedhin mes 18 listave zgjedhore, pritet të publikohen para mesnatës.
Komisioni Republikan i Zgjedhjeve, brenda 96 orëve nga marrja e të gjitha raporteve përmbledhëse mbi rezultatet e votimit, harton dhe publikon raportin e përgjithshëm për rezultatet e zgjedhjeve në të gjitha qendrat e votimit.
Në ndarjen e mandateve parlamentare mund të marrin pjesë vetëm listat zgjedhore që kanë fituar të paktën 3 për qind të votave të votuesve që kanë marrë pjesë në zgjedhje. Listat e pakicave kombëtare marrin pjesë në ndarjen e mandateve edhe nëse fitojnë më pak se 3 për qind të votave.
Serbia përdor sistemin e përfaqësimit proporcional për zgjedhjen e 250 deputetëve, ndërsa mandatet ndahen mes listave zgjedhore sipas metodës “D’Hondt”.
Sipas Ligjit për Zgjedhjen e Deputetëve të Kuvendit, Komisioni Republikan i Zgjedhjeve, brenda dhjetë ditëve nga publikimi i raportit të përgjithshëm për rezultatet e zgjedhjeve, u ndan mandatet kandidatëve për deputetë sipas renditjes së tyre në listën zgjedhore, përmes një vendimi zyrtar.
Afati për konstituimin e Asamblesë Popullore është 30 ditë nga publikimi i rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve, ndërsa afati për formimin e qeverisë së re është 90 ditë nga konstituimi i Asamblesë.
Zgjedhjet u ndoqën nga një numër i madh vëzhguesish të huaj dhe vendorë, përfshirë misionet e ODIHR-it, Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe Parlamentit Evropian, si dhe të gjitha misionet vendore të vëzhgimit.
Janë regjistruar gjithashtu vëzhgues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një mision i Dumës Shtetërore të Rusisë, si dhe përfaqësues të parlamenteve të tjera.
Shtetasit serbë që jetojnë jashtë vendit patën mundësi të votojnë në një nga 93 qendrat e votimit në 37 shtete. Për të votuar ishin regjistruar 102.147 votues.
Në zgjedhjet e parakohshme parlamentare morën pjesë 18 lista, nëntë prej të cilave kanë statusin e listave të pakicave kombëtare.
Zgjedhjet e parakohshme parlamentare u shpallën më 9 shtator nga presidenti i atëhershëm i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, i cili nënshkroi dekretin për shpërndarjen e Asamblesë Popullore, bazuar në propozimin e arsyetuar të Qeverisë së Serbisë të datës 7 shtator.
Këto janë zgjedhjet e 15-ta parlamentare që nga vendosja e sistemit shumëpartiak në Serbi në vitin 1990 dhe zgjedhjet e dhjeta të parakohshme.
Zgjedhjet e fundit parlamentare në Serbi u mbajtën më 17 dhjetor 2023.