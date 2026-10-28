Zgjedhjet në Izrael: Blloku i Netanyahut siguron 56 vende me gjysmën e votave të numëruara
Blloku i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu parashikohet të fitojë 56 vende në Parlament (Knesset) prej 120 anëtarësh, pesë vende më pak se shumica e nevojshme për të qeverisur ndërsa janë numëruar 49.7 për qind e votave në zgjedhjet parlamentare në Izrael, raportuan sot mediat izraelite, transmeton Anadolu.
Blloku opozitar i udhëhequr nga Gadi Eisenkot parashikohet të sigurojë 49 vende ndërsa partitë me përbërje kryesisht arabe pritet të fitojnë 15 vendet e mbetura, sipas të përditshmes izraelite “Yedioth Ahronoth”, e cila citon Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Asnjëri nga dy blloqet kryesore nuk parashikohet të arrijë pragun prej 61 vendesh, të nevojshme për një shumicë parlamentare. Partitë arabe mund të luajnë rol vendimtar në formimin e qeverisë, pasi 15 vendet e tyre të kombinuara do t’i jepnin bllokut të Eisenkot-it një shumicë prej 64 vendesh, nëse ato do të binin dakord ta mbështesnin atë.
Sa u përket partive individuale, partia “Likud” e Netanyahut kryeson me 27 vende të parashikuara, e ndjekur nga partia “Yashar” e Eisenkot-it me 21 vende.
Aleanca “Together” (Së Bashku) dhe “Lista e Përbashkët” (Joint List), e cila përbëhet kryesisht nga parti arabe, parashikohen të fitojnë nga 11 vende secila, të ndjekura nga “Demokratët” dhe “Judaizmi i Bashkuar i Torës” (United Torah Judaism) me nga nëntë vende secila.
Partia “Yisrael Beiteinu” parashikohet të sigurojë tetë vende ndërsa “Shas” dhe “Otzma Yehudit” pritet të fitojnë nga shtatë vende secila. “Zionizmi Fetar” (Religious Zionism) parashikohet të sigurojë gjashtë vende ndërsa “Lista e Bashkuar Arabe” (Ra’am) katër vende.
Rezultatet mbeten të përkohshme dhe pritet të ndryshojnë ndërsa procesi i numërimit vazhdon.