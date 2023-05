Zgjedhjet në Greqi, Mitsotakis: Tërmet politik, qytetarët duan një qeveri të pavarur

“Të dhënat e kutisë së votimit janë katalitike. ND ka miratimin e qytetarëve për të qeverisur në mënyrë të pavarur dhe të fuqishme”, tha Kyriakos Mitsotakis nga zyrat e partisë në Pire, menjëherë pas fitores së madhe në zgjedhje.

Siç tha ai, qytetarët dhanë miratimin e tyre për një ND të pavarur dhe të fortë, dhanë mandatin për një qeveri të fortë me horizont katërvjeçar.

Kyriakos Mitsotakis foli për një “tërmet politik”, u deklarua krenar dhe i prekur nga “përqindja mbresëlënëse” dhe tha se do të përshpejtonte procedurat për shfaqjen e një qeverie të pavarur – duke njoftuar efektivisht se zgjedhjet e dyta do të mbahen më herët.

“Pjesëmarrja e mërgimtarëve tanë ishte një mesazh shpresëdhënës shtesë. Faleminderit atyre që na nominuan si fitues. Me votën e tyre treguan se e njohën atë që bëmë në këto katër vite. ND ka miratimin e qytetarëve për të qeverisur në mënyrë autonome, këtë na kërkuan në mënyrë të theksuar dhe absolute. Na kërkuan që të ecim më shpejt në rrugën e reformave të guximshme”, tha zoti Mitsotakis.

“Shpresa e mposhti pesimizmin dhe uniteti mbi ndarjen”. Unë jam krenar dhe i emocionuar pas kësaj norme. Unë premtoj të punoj më shumë. Qytetarët duan një qeveri të fortë me horizont katërvjeçar, për të mbuluar terrenin e humbur që na ndan nga Europa. Ajo ka nevojë për një qeveri që beson realisht te reformat, që të mund t’i zbatojë ato.”

MARKETING