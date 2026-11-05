Zgjedhjet në Bërvenicë, Sulejmani: BDI po manipulon derisa politikat konstruktive të VLEN-it i dhanë komunë shtesë
Driton Sulejmani nga koalicioni VLEN, në emisionin “Debat në Shenja”, lidhur me zhvillimet politike pas zgjedhjeve në Bërvenicë, tha se populli e ka dhënë verdiktin e tij dhe se në këtë rast ka fituar demografia. Sipas tij, rezultati zgjedhor nuk duhet të marrë konotacione të tjera politike, pasi gjatë fushatës janë hapur tema që nuk kanë të bëjnë me pushtetin lokal.
Sulejmani kritikoi BDI-në për hapjen e temave kombëtare gjatë zgjedhjeve lokale, duke i cilësuar ato si përpjekje për manipulim politik.
“Kur BDI nxit tema kombëtare, bën manipulim. Nuk janë zgjedhjet lokale për tema kombëtare, ato janë zgjedhjet parlamentare”, deklaroi Sulejmani.
Ai iu përgjigj edhe kritikave ndaj VLEN-it për destruktivitet, duke theksuar se politikat konstruktive të koalicionit kanë mundësuar sigurimin e një komune më shumë për BDI-në.
“Për shkak të politikave konstruktive të VLEN-it, ju sot keni një komunë më shumë. Dhe tani na akuzoni për destruktivitet”, u shpreh ai.
Duke folur për zhvillimet pas zgjedhjeve lokale 2025, Sulejmani tha se Haqim Ramadani ka hequr dorë nga simbolet partiake, ndryshe nga Arkin Jahiu. Ai shtoi se kandidati i VLEN-it ka shkuar për ta uruar dhe për t’i dhënë mbështetje.
Në lidhje me deklaratat e kryeministrit Hristijan Mickoski, Sulejmani vlerësoi se ato mund të jenë pjesë e folklorit parazgjedhor dhe paszgjedhor. Ndërsa sa u përket marrëdhënieve brenda Qeverisë, ai theksoi se qeverisja nuk është ndërtuar për një komunë të vetme dhe se zhvillimet në nivel lokal nuk ndikojnë në raportet mes partnerëve qeveritarë.
“Qeveria nuk është përpiluar për një komunë. Ngjarjet në komunë nuk i prishin raportet”, deklaroi Sulejmani.