Zgjedhjet në Bërvenicë: Dalja në votime deri në 11:00 arrin 9,11%

Zgjedhjet në Bërvenicë: Dalja në votime deri në 11:00 arrin 9,11%

Deri në ora njëmbëdhjetë e mëngjesit në Bërvenicë kanë votuar 1.480 persona, informon Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Gjithsej 9,11%.
Në Komunën e Bërvenicës sot mbahet rrethi i parë i zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetarin e ri të komunës, kjo pasi në qershor ndërroi jetë kryetari i komunës, Jovica Ilievski. 16.256 qytetarë kanë të drejtë vote në 24 vendvotime. Në rrethin e parë garojnë 6 kandidatë, 4 nga partitë politike dhe 2 të pavarur.

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