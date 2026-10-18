Zgjedhjet në Bërvenicë: Dalja në votime arrin 20,50% deri në orën 13:00
Dalja në votime në zgjedhjet e parakohshme për kryetar të Komunës së Bërvenicës deri në orën 13:00 është 20,50%. Të drejtën e votës e kanë shfrytëzuar 3.331 votues, njofton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ).
Krahasuar me raundin e parë të zgjedhjeve lokale të vitit 2025, dalja në votime është rritur për 1,48%.
Sipas KSHZ-së, të dhënat janë siguruar nga 24 vendvotime.
Sa i përket mbrojtjes së të drejtës personale të votës, deri në orën 13:00 janë pranuar gjashtë ankesa, nga të cilat tri janë pranuar, ndërsa tri të tjera janë refuzuar si të pabazuara.
Informacionet e radhës për daljen në votime dhe mbarëvajtjen e procesit zgjedhor do të bëhen të ditura në konferencën për shtyp të KSHZ-së, e cila do të mbahet në orën 15:30, në selinë e këtij institucioni.