Zgjedhjet lokale nisin në Bregun Perëndimor dhe në qytetin Deir al-Balah në Rripin e Gazës
Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Palestinës, zgjedhjet lokale kanë nisur sot në Bregun Perëndimor dhe në qytetin Deir al-Balah në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Komisioni zgjedhor njoftoi se rreth 1.03 milion votues kanë të drejtë të votojnë përmes 491 qendrave të votimit, të cilat përfshijnë 1.922 vendvotime.
Kjo shënon gjithashtu herën e parë në 22 vite që mbahen zgjedhje komunale në Deir al-Balah, një nga qytetet relativisht më pak të dëmtuara në enklavë gjatë luftës dyvjeçare gjenocidale të Izraelit.
Qendrat e votimit u hapën në orën 07:00 me kohën lokale dhe do të mbyllen në orën 19:00 në Bregun Perëndimor, ndërsa në Deir al-Balah do të mbyllen në orën 17:00.
Zgjedhjet përfshijnë gjithsej 183 komuna, 90 këshilla komunale me 3.773 kandidatë në garë, si dhe 93 këshilla fshatrash me 1.358 kandidatë që konkurrojnë për ulëse.