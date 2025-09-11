Zgjedhjet lokale, dita e fundit për kontroll publik të të dhënave në Listën Zgjedhore

Kontrollimi publik i të dhënave nga Lista Zgjedhore për Zgjedhjet Lokale të vitit 2025 përfundon në mesnatë, ndërsa dy ditë më vonë, më 13 shtator në mesnatë, përfundon edhe afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për kryetar komunash dhe këshilltarë në Komisionet Komunale Zgjedhore (KZK).
Qytetarët mund të kryejnë kontroll publik në departamentet dhe zyrat rajonale të KSHZ-së dhe në faqen e internetit, ndërsa nëpërmjet email-it “[email protected]” mund të paraqesin kërkesë për regjistrim, shtim ose fshirje të të dhënave në Listën Zgjedhore. Kërkesa duhet të shoqërohet me provat e nevojshme, ndërsa formularët mund të gjenden në faqen e internetit të KSHZ-së (sec.mk).

Që nga 9 shtatori, gjithsej 5729 qytetarë, nga të cilët 3397 janë burra dhe 2332 janë gra, janë kontrolluar në Listën Zgjedhore për Zgjedhjet Lokale të vitit 2025 në departamentet rajonale të Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ).

Siç informoi KSHZ-ja, tetë persona kërkuan regjistrim në Listën Zgjedhore, 136 persona kërkuan fshirje – nga të cilat 134 për shkak të vdekjes dhe dy persona për shkak të pushimit nga puna nga shteti. Gjithsej 59 persona kërkuan ndryshime në të dhënat e tyre në Listën Zgjedhore, më shpesh për shkak të ndryshimit të mbiemrit ose ndryshimit të adresës së banimit.

