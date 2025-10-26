Zgjedhjet lokale, Arsim Dalipi merr mbështetjen e Besnik Asanit
Kandidati i pavarur për komunën e Strugës, Besnik Asani, në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale to ta përkrah Arsim Dalipin nga AKI.
Dalipi tha se se ky bashkim mes dy kandidatëve, është mesazh se ndryshimi është i mundur dhe është afër dhe shtoi se, në këtë rast, fitorja nuk është vetëm qëllim, por domosdoshmëri.
“Pas një analize të kujdesshme zgjedhore dhe konsultimeve me mbështetësit tanë, kemi marrë vendimin që në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale ta mbështesim Arsim Dalipin.
Ky vendim është vizionar dhe i përgjegjshëm, i drejtuar kah e ardhmja e qytetit tonë. Besojmë se së bashku mund ta realizojmë projektin “Struga Vepron” në partneritet me kryetarin e ardhshëm të komunës, me qëllim ndërtimin e një Struge të pastër, funksionale dhe digjitale.
Mbështetja jonë është qytetare dhe parimore, me një strategji të qartë zhvillimore për periudhën 2025-2029.
Marrim përgjegjësi për qytetin dhe për të ardhmen e gjithë struganëve!”, ka shkruar Asani.