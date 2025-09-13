Zgjedhjet Lokale 2025: Sot deri në mesnatë data e fundit për dorëzimin e kandidaturave për kryetarë dhe këshilla komunale
Të gjithë ata që dëshirojnë të kandidojnë në Zgjedhjet Lokale të vitit 2025, të caktuara për 19 tetor, do të mund të paraqesin kandidaturat e tyre për kryetar komune dhe listat e kandidatëve për anëtarë të këshillave në 80 komuna dhe Qytetin e Shkupit përmes propozuesve të tyre të autorizuar deri në mesnatë në hapësirat e Komisioneve Komunale Zgjedhore (KZK) dhe Komisionin Zgjedhor të Qytetit të Shkupit (KZQSH).
Pas marrjes së listës së kandidatëve, KZK-ja përcakton nëse ajo është paraqitur brenda afatit të përcaktuar dhe është përpiluar në përputhje me dispozitat e Kodit Zgjedhor, si dhe nëse kandidatët për kryetar komune i plotësojnë kërkesat e përcaktuara në nenin 7, paragrafët 2, 3 dhe 4 të Kodit Zgjedhor, duke kontrolluar të dhënat në regjistrat dhe evidencat përkatëse të institucioneve kompetente. Institucionet që zotërojnë të dhënat mbi përmbushjen e kërkesave janë të detyruara t’ia paraqesin ato në formë elektronike komisionit brenda 24 orëve nga marrja e kërkesës pa asnjë tarifë.
Sipas Librit të afateve për veprime zgjedhore të KSHZ-së, nëse KZK-ja ose KZQSH-ja përcakton se lista është dorëzuar brenda afatit të caktuar dhe është përpiluar në përputhje me dispozitat e Kodit Zgjedhor, ajo do ta konfirmojë listën e dorëzuar me një vendim menjëherë, dhe jo më vonë se brenda 24 orëve. Nëse përcaktohet se lista përmban parregullsi të caktuara, KZK/KZQSH do t’i bëjë thirrje përfaqësuesit të autorizuar të paraqitësit të listës që t’i eliminojë parregullsitë brenda 48 orëve nga marrja e njoftimit të komisionit për parregullsitë. Lista do të konfirmohet me vendim nëse këto parregullsi eliminohen brenda afatit ligjor.
Në rast të parregullsive sipas nenit 67 paragrafi (2) të Kodit Zgjedhor, paraqitësi i listës mund ta zëvendësojë kandidatin e propozuar që nuk i plotëson kërkesat me një kandidat të ri brenda të njëjtës periudhë 48-orëshe dhe është i detyruar të paraqesë prova për përmbushjen e kërkesave të parashikuara në nenin 7 paragrafët (2), (3) dhe (4) të Kodit Zgjedhor.
Parashtruesit e listave ose kandidaturave mund të paraqesin, nëpërmjet përfaqësuesve të tyre të autorizuar, një kërkesë me shkrim për tërheqjen e listës ose kandidaturës brenda 48 orëve nga miratimi i vendimit për konfirmimin e listave përfundimtare në përputhje me nenin 67 paragrafi (5) të Kodit Zgjedhor. Kur bëhet fjalë për tërheqjen e listës së kandidatëve, ajo mund të tërhiqet vetëm në tërësi.
Lista e kandidatëve për kryetar komune ose lista e kandidatëve për anëtarë të këshillit, të cilat paraqiten nga i njëjti paraqitës, marrin të njëjtin numër rendor në të gjitha komunat dhe Qytetin e Shkupit. KSHZ-ja e përcakton renditjen e kandidatëve në listën e kandidatëve me short dhe ai numër është i njëjtë në të gjitha komunat dhe Qytetin e Shkupit, ndërsa në komunën ose Qytetin e Shkupit ku nuk do të ketë përfaqësues të vetin, numri përkatës i paraqitësit të listës hiqet dhe në vend të tij vendoset numri përkatës i paraqitësit të listës. Listat e kandidatëve të propozuara nga një koalicion i udhëhequr nga e njëjta parti politike, pavarësisht nga numri i partive politike në koalicion në komuna të ndryshme, përkatësisht në qytetin e Shkupit, kanë të njëjtin numër rendor.
KSHZ-ja, në bashkëpunim me KZK-në/KZQSH-në, duhet t’i njoftojë përfaqësuesit e autorizuar të paraqitësve të listave paraprakisht për aktivitetet që do të ndërmarrë në përputhje me Kodin Zgjedhor.
KSHZ-ja do të mbajë shortin për të përcaktuar listën e vetme të kandidatëve jo më vonë se 25 shtatori. Jo më vonë se një ditë para shortit, KSHZ-ja dhe KZK/KZQSH do të njoftojnë përfaqësuesit e autorizuar për mbajtjen e shortit.
KZK/KZQSH do ta shpallë listën e përcaktuar unike të kandidatit/kandidatëve jo më vonë se 23 ditë para ditës së caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve në të gjitha zonat e banuara dhe në qendrat e votimit në komunë. Listat e përcaktuara të kandidatit/kandidatëve në komunat në të cilat të paktën 20 përqind e qytetarëve flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase do të publikohen përveç gjuhës maqedonase dhe shkrimit të saj cirilik dhe në gjuhën dhe shkrimin zyrtar që përdorin qytetarët në atë komunë, jo më vonë se 25 shtator, deri në orën 24:00.
Më së voni deri më 27 shtator, partitë politike që marrin pjesë në procesin zgjedhor duhet të nënshkruajnë Kodin për Zgjedhje të Drejta dhe Demokratike.