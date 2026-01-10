Zgjedhjet e përsëritura, sot votojnë personat e sëmurë dhe të burgosurit
Për zgjedhjet e përsëritura për kryetar komune në komunat Gostivar, Mavrovë Rostushë, Vrapçisht dhe Qendër Zhupë, sot komisionet zgjedhore do t’u mundësojnë personave të sëmurë dhe të pafuqishëm ta ushtrojnë të drejtën e votës në shtëpitë e tyre, ndërsa do të votojnë edhe të burgosurit, banorë të këtyre komunave.
Në Gostivar janë paraqitur për votim 146 persona të sëmurë dhe të pafuqishëm, ndërsa në burgje duhet të votojnë 81 persona.
Në Mavrovë Rostushë janë pranuar kërkesat e 69 personave të sëmurë për votim, si dhe dy të burgosur. Në Vrapçishtë janë paraqitur 32 persona të sëmurë, ndërsa në burgje duhet të votojnë 11 banorë të kësaj komune. Në Qendër Zhupë janë paraqitur vetëm dy persona të sëmurë.
Në Gostivar të drejtë vote kanë 82.870 qytetarë; prej tyre 78.185 janë banorë të përhershëm të komunës, ndërsa në Listën e Veçantë Zgjedhore për persona që jetojnë jashtë shtetit janë të regjistruar 4.604 votues.
Në Mavrovë Rostushë në Listën Zgjedhore janë të regjistruar 10.575 votues, prej të cilëve 9.622 banorë të komunës dhe 951 jashtë shtetit.
Në Vrapçisht janë të regjistruar 27.279 qytetarë me të drejtë vote, 26.318 banorë të komunës dhe 950 në Listën e Veçantë për votuesit jashtë shtetit.
Numri i votuesve në Qendër Zhupë është 7.562, prej të cilëve 6.305 në komunë dhe 1.257 në Listën e Veçantë për votuesit jashtë shtetit.
Zgjedhjet për kryetar komune në këto katër komuna po përsëriten sepse në Zgjedhjet Lokale 2025 nuk pati numër të mjaftueshëm votuesish që dolën në votim.