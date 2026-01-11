Zgjedhjet e përsëritura, deri ora 18:30 kanë votuar 28,07% e votuesve

Zgjedhjet e përsëritura, deri ora 18:30 kanë votuar 28,07% e votuesve

Sipas Komisionit Shtetëror Zgjedhor deri në orën 18:30, nga gjithsej 128 286 votues të regjistruar në 215 vendvotime në komunat Vrapçisht, Gostivar, Qendër Zhupë dhe Mavrovë-Rostushë, ku sot u zhvilluan zgjedhjet e përsëritura për kryetar komune, kanë votuar 35.984 qytetarë apo 28.07% e votuesve.
Në Gostivar, kanë votuar 28.22 %. në Vrapçisht, kanë votuar 31.76% në Qendër Zhupë, kanë votuar 13.18% ndërsa në Mavrovë dhe Rostushë, kanë votuar 28.04%.
Në disa vendvotime ende vijon votimi edhe pas orës 19:00 për shkak se vendvotimet u hapën me vonesë.
Zgjedhjet e përsëritura për kryetarë u mbajtën në katër komuna: Gostivar, Vrapçisht, Mavrovë&Rostushë dhe Qendër&Zhupë. Zgjedhjet përsëriten për shkak se në rrethin e parë të zgjedhjeve të rregullta të mbajtura në tetor nuk u arrit pragu i daljes së një të tretës së votuesve apo 33,33%.

MARKETING

Të ngjajshme

Përmbytje në disa zona të Kosovës, disa komuna shtynë rinisjen e mësimit

Përmbytje në disa zona të Kosovës, disa komuna shtynë rinisjen e mësimit

Zgjedhjet e ripërsëritura lokale, jehona e votuesve deri në orën 17:00 është 25.55%

Zgjedhjet e ripërsëritura lokale, jehona e votuesve deri në orën 17:00 është 25.55%

Foshnja e katërt palestineze ngrin për vdekje në Gaza që nga nëntori

Foshnja e katërt palestineze ngrin për vdekje në Gaza që nga nëntori

Kuba: SHBA me sjellje kriminale dhe të pakontrolluar po kërcënon paqen dhe sigurinë

Kuba: SHBA me sjellje kriminale dhe të pakontrolluar po kërcënon paqen dhe sigurinë

Qeveria e Sudanit kthehet në kryeqytetin Khartoum pas më shumë se dy vitesh luftë

Qeveria e Sudanit kthehet në kryeqytetin Khartoum pas më shumë se dy vitesh luftë

(VIDEO) Aliji: Kemi pasur shumë vizitorë në Kodrën e Diellit që në ditën e parë

(VIDEO) Aliji: Kemi pasur shumë vizitorë në Kodrën e Diellit që në ditën e parë