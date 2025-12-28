Zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë, mbyllet procesi i votimit
Këtë të diel të 28 dhjetorit, mbi 2 milionë qytetarë me të drejtë vote kishin mundësinë të votojnë në zgjedhjet parlamentare të jashtëzakonshme, të katërtat për këtë vit. Qendrat e votimit janë mbyllur në ora 19:00, duke përmbyllur procesin e votimit pas një dite të gjatë në të gjithë vendin.
Pas disa muajsh pa qeveri funksionale, këto zgjedhje u organizuan pas dështimit të Lëvizjes Vetëvendosje dhe partive të tjera për të formuar koalicion qeverisës. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, i cili ka votuar në kryeqytet, tha se përpjekjet e tij për të formuar koalicion nuk patën sukses, dhe tani qytetarët dhanë përgjigjen e tyre përmes votës.
Përveç Kurtit, në qendrat e votimit u panë liderët politikë të tjerë, përfshirë Ramush Haradinajn (AAK), Lumir Abdixhikun (LDK), Fatmir Limajn (Nisma Socialdemokrate), Bedri Hamzën (PDK) dhe presidenten Vjosa Osmani.
Në këto zgjedhje morën pjesë 22 subjekte politike: 18 parti, 3 koalicione, 2 iniciativa qytetare dhe një kandidat i pavarur. Garuesit kryesorë përfshijnë Vetëvendosjen, PDK-në, LDK-në, AAK-në dhe Listën Srpska nga komuniteti serb. Në total, 1,180 kandidatë janë certifikuar për deputetë.
Numërimi i votave pritet të nisë menjëherë, dhe rezultatet e para pritet të publikohen gjatë orëve në vazhdim.