ZGJEDHJET 2024/ Fillon inspektimi publik i Listës Zgjedhore

Thirrja publike për verifikimin e të dhënave në Listën Zgjedhore për zgjedhjen e Presidentit më 24 prill dhe për zgjedhjen e deputetëve të Kuvendit më 8 maj fillon sot dhe do të zgjasë deri në mesnatën e 18 marsit të vitit 2024.

Të gjithë qytetarët e interesuar të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët dëshirojnë të inspektojnë të dhënat e tyre në listën zgjedhore, duhet ta bëjnë këtë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ), http://www.sec.mk ose në adresën në vijim: https://izbirackispisok.gov.mk ose personalisht në departamentet dhe zyrat rajonale të Komisionit.

Kërkesa për regjistrim, shtim ose fshirje të të dhënave në Listën Zgjedhore dorëzohet me shkrim në drejtorinë rajonale ose zyrën e KSHZ-së në vendbanimin ose me e-mail në KSHZ në adresën e mëposhtme: [email protected].

Gjatë kohës së inspektimit publik, departamentet rajonale dhe zyrat e KSHZ-së do të punojnë çdo ditë nga ora 08:00 deri në 20:00, duke përfshirë të shtunën dhe të dielën, si dhe gjatë ditëve të festave, dhe më 18 mars 2024 deri në orën 24.

Në të njëjtën kohë, janë vazhduar afatet për mbledhjen e nënshkrimeve për kandidatët për president dhe për deputetë, si dhe për paraqitjen e kërkesave për votim për personat nga diaspora.

“Në interes të transparencës së procesit zgjedhor, apelojmë qytetarët që të përdorin të drejtën dhe të kontrollojnë të dhënat e tyre. Sipas Rregullores dhe Kodit Zgjedhor, të dhënat e Listës Zgjedhore janë dorëzuar për inspektim që në ditën e shpalljes së zgjedhjeve, më 14 shkurt dhe pas inspektimit publik, nëse ka kërkesa të bazuara për ndryshime të caktuara, Me këtë do të veprojë edhe anëtari i KSHZ-së”, Boris Kondarko.

Ai përkujtoi se adresat e drejtorive dhe zyrave rajonale janë të shënuara në ueb faqen e KSHZ-së dhe se pothuajse të gjitha janë të vendosura në selitë e vetëqeverisjeve lokale të komunave.

“Janë të njëjtat departamente dhe zyra rajonale ku aktualisht është duke u zhvilluar procedura për mbledhjen e nënshkrimeve.

Krahas inspektimit të drejtpërdrejtë publik në drejtoritë rajonale dhe zyrat e KSHZ-së, qytetarët mund të inspektojnë edhe faqen tonë https://izbirackispisok.gov.mk/, ndërsa direkt në departamentet rajonale mund të paraqesin kërkesa me shkrim për regjistrim, plotësim apo fshirja e të dhënave të tyre në listën zgjedhore – nëse një qytetar nuk është i regjistruar në listën zgjedhore ose nëse është i regjistruar dhe nuk ka të drejtë vote ose nuk ka vendbanim në territorin e komunës, nëse një person ka vdekur ndërkohë, nëse adresa apo emri personal ka ndryshuar, pra nëse janë regjistruar gabimisht”, sqaroi Kondarko.

Gjatë inspetimit dhe numrit të qytetarëve të cilët do të kryejnë mbikëqyrje, KSHZ-ja do të informojë për rrjedhën ditore dhe vazhdimisht do të apelojë deri te qytetarët që këtë të drejtë ta shfrytëzojnë në interes të procesit zgjedhor.

