Zgjedhje që mund të ndryshojnë politikën gjermane, AfD fiton bindshëm në Saksoni-Anhalt
Sondazhet pas mbylljes së votimit në zgjedhjet rajonale në Saksoni-Anhalt tregojnë një epërsi të thellë të AfD-së së ekstremit të djathtë, e cila, sipas parashikimeve të ARD-së, ka siguruar rreth 44.5% të votave.
Pas saj renditet CDU me 18.5%, ndërsa Die Linke parashikohet të marrë 9.5% dhe SPD 8%. Rezultati pritet të ketë ndikim të rëndësishëm në peizazhin politik të Gjermanisë lindore dhe mund të sjellë një përballje të re për mënyrën e formimit të qeverisë rajonale.
Kandidati kryesor i AfD-së, Ulrich Siegmund, e ka cilësuar rezultatin si historik, ndërsa parashikimet e nxjerrin partinë si forcën më të madhe politike në parlamentin e ri të landit.
CDU, e drejtuar nga Ministri-President Sven Schulze, ka pësuar një rënie të ndjeshme, duke u renditur e dyta me një diferencë të madhe nga AfD. Ndërkohë, BSW parashikohet të marrë rreth 5% të votave, duke e lënë të pasigurt nëse do të sigurojë hyrjen në parlament.
Më shumë se 1.7 milionë qytetarë morën pjesë në votime, në një proces që shihet si një test i rëndësishëm për koalicionin federal të kancelarit Friedrich Merz.
Sipas Infratest Dimap, ndër faktorët kryesorë që ndikuan te votuesit ishin rënia e besimit ndaj partive tradicionale, politikat sociale, ekonomia dhe migracioni.
Nëse AfD arrin të formojë qeverinë në Saksoni-Anhalt, ajo do të bëhej partia e parë e ekstremit të djathtë që drejton një land gjerman që prej përfundimit të Luftës së Dytë Botërore.