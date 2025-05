Zëvendëspresidentja e KE-së Kaja Kallas, sot viziton Maqedoninë e Veriut

Zëvendëspresidentja e Komisionit Evropian, Kaja Kallas sot viziton Maqedoninë e Veriut. Vizita është pjesë e turneut të saj tre-ditor në Ballkanin Perëndimor, gjatë të cilit ajo do të riafirmojë angazhimin e BE-së ndaj rajonit dhe do të përcjellë mesazhe mbi politikën e jashtme dhe prioritetet e BE-së në fushën e sigurisë.

Gjatë vizitës së saj në Maqedoninë e Veriut, Përfaqësuesja e Lartë Kallas do të takohet me kryeministrin Hristijan Mickoski dhe anëtarët e Qeverisë, pastaj do të vijojë një konferencë e përbashkët për shtyp me kryeministrin. Më vonë, së bashku me Ministrin e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë, Timço Mucunski dhe Ministrin e Mbrojtjes Vllado Misajllovski, Kallas do të marrë pjesë në hapjen e Dialogut për Siguri dhe Mbrojtje midis BE-së dhe Maqedonisë së Veriut në Ministrinë e Punëve të Jashtme.

Më tej, përfaqësuesja e lartë Kallas dhe Ministri i Mbrojtjes, Misajllovski, do të vizitojnë Task Forcën Mjekësore Ballkanike në Kazermat e Ilindenit, ku do të takohen me anëtarët e Organizatës së Përhershme të Task Forcës Mjekësore Ballkanike dhe do të shohin disa nga pajisjet e blera nga BMTF me mbështetjen e Fondit Evropian të Paqes. Aty, Përfaqësuesja e Lartë Kallas dhe Ministri Misajllovski gjithashtu do t’u drejtohen mediave në lidhje me bashkëpunimin BE-Maqedoni e Veriut në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.

Që nga viti 2023, Këshilli ka miratuar tre paketa mbështetjeje dypalëshe në kuadër të Fondit Evropian të Paqes (EPF) për të forcuar kapacitetet e Ushtrisë së Maqedonisë së Veriut. Me një shumë prej gjithsej 38 milionë eurosh, EPF aktualisht po i siguron Maqedonisë së Veriut pajisje ushtarake dhe trajnime në fushën e logjistikës, inxhinierisë, ISR (Inteligjencës, Mbikëqyrjes dhe Zbulimit) dhe luftës elektronike, lëvizshmërisë, sistemeve të komunikimit dhe informacionit, pajisjeve mjekësore dhe të trajnimit.

Maqedonia e Veriut gjithashtu përfiton nga mbështetja e EPF-së në kuadër të një mase ndihme rajonale për Task Forcën Mjekësore Ballkanike, në shumën prej 6 milionë eurosh për sigurimin e pajisjeve mjekësore dhe spitaleve në terren.

Vizita e Përfaqësueses së Lartë Kallas do të përfundojë në Europe House, ku ajo do të zhvillojë një diskutim me një grup të rinjsh.

