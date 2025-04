Zëvendëskryeministri Mexhiti në Forumin për Energjetikë dhe Teknologji ndërmjet Çekisë dhe Maqedonisë së Veriut

Forumi për Energjetikë dhe Teknologji ndërmjet Çekisë dhe Maqedonisë së Veriut do të mbahet sot në Shkup.

Me ftesë të Asociacionit Çek të Teknologjisë së Minierave, zëvendëskryeministri i Qeverisë dhe ministër i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Izet Mexhiti do të mbajë fjalim në Forum, i cili organizohet në bashkëpunim me Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë së Republikës Çeke.

