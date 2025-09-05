Zëvendës-sekretarja e përgjithshme e NATO-s, Radmilla Shekerinska, do ta vizitojë Bullgarinë

Radmilla Shekerinska, zëvendës-sekretare e përgjithshme e NATO-s, do të realizojë një vizitë zyrtare në Bullgari më 7 dhe 8 shtator, sipas një njoftimi zyrtar të lëshuar nga Aleanca.

Gjatë qëndrimit të saj, Shekerinska do të vizitojë ushtarët e Grupit Luftarak Multinacional të NATO-s “Bullgaria”, të vendosur në bazën ushtarake të Novo Sellës. Ajo do të jetë e pranishme gjithashtu në ushtrimin ushtarak të NATO-s për përgjigje të shpejtë, të koduar “Bullgaria 2025”, i cili zhvillohet në Qendrën e Trajnimit Profesional në qytetin Montana.

Në kuadër të agjendës së vizitës, Shekerinska do të mbajë edhe një fjalim në Klubin Atlantik të Bullgarisë.

 

