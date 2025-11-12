Zërat se VLEN-it do t’i merret Shëndetësia, Aliu: Nuk kam lindur dhe nuk do të vdes si ministër!

Zërat se VLEN-it do t’i merret Shëndetësia, Aliu: Nuk kam lindur dhe nuk do të vdes si ministër!

Sa i përket zërave se Ministria e Shëndetësisë se kjo ministri do t’i merret VLEN-it dhe do t’i takojë një partner tjetër të koalicionit, Aliu tha se pozicioni i tij është politik dhe se mund të ketë ndryshime.
Aliu tha se ai është person që nuk merret me këtë punë dhe se dëshiron deri në momentin kur është në një pozicion dëshiron të mbahet mend për punën që ka bërë.
“Profesioni im bazë nuk është ministër, nuk kam lindur si ministër dhe nuk do të vdes…jam formuar si profesionist në fushën teme, dhe kjo pjesë është irrelevante për mua”, deklaroi Aliu në emisionin “Debat në Shenja”.
Ai tha se partitë politike do të ulen dhe do të bisedojnë për riorganizimin apo ristrukturimin e cilësisë së dikasterit dhe personit që menaxhon me atë dikaster.

MARKETING

Të ngjajshme

Aliu: Nuk na ka befasuar rezultati i VLEN-it në zgjedhjet lokale

Aliu: Nuk na ka befasuar rezultati i VLEN-it në zgjedhjet lokale

Aliu: Me plan konkret brenda 5-6 viteve shëndetësia tek ne do të bëhet si të vendeve evropiane

Aliu: Me plan konkret brenda 5-6 viteve shëndetësia tek ne do të bëhet si të vendeve evropiane

Azir Aliu brenda dy javëve do të viziton Çashkën për të diskutuar për problemin me shërbimet shëndetësore primare

Azir Aliu brenda dy javëve do të viziton Çashkën për të diskutuar për problemin me shërbimet shëndetësore primare

Azir Aliu tregon për sfidat me të cilat ballafaqohet sistemi i Shëndetësisë

Azir Aliu tregon për sfidat me të cilat ballafaqohet sistemi i Shëndetësisë

Takim i ngrohtë në Edirne i kryetarit të Fondacionit ALSAR, Mehdi Gurra me kryetaren e Grupit Parlamentar të Miqësisë Turqi-Shqipëri

Takim i ngrohtë në Edirne i kryetarit të Fondacionit ALSAR, Mehdi Gurra me kryetaren e Grupit Parlamentar të Miqësisë Turqi-Shqipëri

Takim në Edirne i kryetarit të Fondacionit ALSAR, Mehdi Gurra me prof. dr. Mustafa Karataş, anëtar i kryesisë së Fondacionit të Dijetarëve Islam

Takim në Edirne i kryetarit të Fondacionit ALSAR, Mehdi Gurra me prof. dr. Mustafa Karataş, anëtar i kryesisë së Fondacionit të Dijetarëve Islam