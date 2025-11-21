Zeqiri: U larguam nga AKI për t’u përqendruar në riorganizimin e brendshëm

Zeqiri: U larguam nga AKI për t’u përqendruar në riorganizimin e brendshëm

Zëdhënësi i Aleancës për Shqiptarët, krahu i udhëhequr nga Ziadin Sela, Arben Zeqiri, sonte në emisionin “Debat në Shenja” bëri të ditur se partia e tij është tërhequr nga koalicioni AKI, me qëllim që t’i rikthehet punës dhe konsolidimit të brendshëm.

“Mendoj, ashtu si shumica e anëtarëve të kryesisë në mbledhjen e fundit, se është një veprim që duhet ta bëjë çdo parti politike: t’i kthehet vetvetes, anëtarësisë, substancës së vet, të bëjë analizat e duhura dhe të nisë riorganizimin,” deklaroi Zeqiri.

Ai theksoi se pas çdo cikli zgjedhor, subjektet politike duhet të fokusohen tek vetja, pavarësisht presioneve të jashtme.
“Edhe kur të tjerët bëjnë inxhinjering, lojëra e sulme, ti duhet të shohësh se sa ka qenë aftësia jote për t’u mbrojtur nga ato. Në fund duhet të arrihet qëllimi dhe të gjenden justifikimet,” shtoi ai. /SHENJA/

