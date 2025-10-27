Zemërimi me Alonson pas zëvendësimit, te Reali marrin vendimin për Vinicius

Fitorja e ngushtë e Real Madridit në El Clasico kundër Barcelonës i dërgoi Los Blancos pesë pikë para në krye të La Ligës.

 

Pavarësisht këtij suksesi, nuk ishte tërësisht një atmosferë feste në Bernabeu. Braziliani Vinicius nuk e priti mirë zëvendësimin në minutën e 72-të dhe u largua nga fusha i zemëruar.

Shpërthimi i Vinicius ndaj trajnerit Alonso nuk është marrë në konsideratë nga klubi, teksa është vendosur që të mos merret asnjë masë disiplinore ndaj lojtarit. Gjithsesi, nëse sjellja e Vinicius përsëritet, me siguri te Real Madrid do ndëshkojnë lojtarin.

 

