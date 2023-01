Zemërim në Rusi për sulmin që vrau qindra trupa në Ukrainë

Presidenti Zelensky thotë se Rusia po planifikon një fushatë të gjatë sulmesh me dronë

Nacionalistët rusë dhe disa ligjvënës kanë kërkuar ndëshkim për komandantët në frontin e Ukrainës që ata i akuzojnë për injorim të rreziqeve ndërsa zemërimi u rrit për vrasjen e qindra e dhjetëra ushtarëve rusë në një nga sulmet më vdekjeprurëse të luftës në Ukrainë.

Ndodh rrallë, po Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se 63 ushtarë u vranë natën e Vitit të Ri pas një shpërthimi të zjarrtë që shkatërroi një kazermë të përkohshme në qytetin Makiivka, në Donetsk të Ukrainës Lindore. Ukrainasit thonë se vranë të paktën 400 ushtarë.

Ndërkohë presidenti i Ukrainës thotë se Rusia po planifikon një fushatë të gjatë sulmesh me dronë në një përpjekje për të demoralizuar vendin.

Volodymyr Zelensky tha se kishte marrë raporte nga zbulimi që thonë se Moska do të fillojë sulme me dromët Shahed të prodhuar nga Irani. Duke folur nga Kievi në fjalimin e tij të natës të hënën, Zelensky tha se Rusia planifikoi ta “shterrojë” Ukrainën me një valë të zgjatur sulmesh me dron.

“Ne duhet të sigurojmë – dhe do të bëjmë gjithçka për këtë – që ky synim i terroristëve të dështojë si gjithë të tjerët. Tani është koha kur të gjithë të përfshirë ushtarakët në mbrojtjen e qiellit duhet të jenë veçanërisht të vëmendshëm.”

Sulmet ruse me dronë duket se janë shtuar ditët e fundit në Ukrainë, një vazhdim i fushatës për të shkatërruar infrastrukturën energjetike. Zelensky tha se mbrojtja ajrore ukrainase kishte rrëzuar mbi 80 dronë të prodhuar nga Irani në dy ditët e para të vitit 2023.

Klan News