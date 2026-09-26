Zelenskyy zyrtarizon sanksionet ndaj 44 personave për zgjedhjet e Dumës Shtetërore të Rusisë
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy zyrtarizoi të shtunën sanksionet ndaj 44 personave, për të cilët Kievi thotë se janë përfshirë në zgjedhjet për Dumën Shtetërore të Rusisë të mbajtura në territoret e Ukrainës nën kontrollin rus, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të publikuar nga zyra e presidentit ukrainas, Zelenskyy ka nënshkruar një dekret që vë në fuqi vendimin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes të Ukrainës për vendosjen e sanksioneve.
Lista përfshin persona që më parë ishin zgjedhur në organet lokale të krijuara nga autoritetet ruse në zonat nën kontrollin e Moskës, si dhe persona të tjerë që autoritetet ukrainase i akuzojnë për bashkëpunim me Rusinë.
Mes personave të përfshirë në listë janë gazetarja dhe komentatorja Irina Kuksenkova dhe ish-deputeti ukrainas Yuriy Onyshchuk.
Zyra e presidentit ukrainas tha se Kievi nuk i njeh zgjedhjet dhe i konsideron rezultatet e tyre dhe dokumentet përkatëse si pa efekt juridik.
Ajo akuzoi gjithashtu autoritetet ruse se po përpiqen ta përdorin procesin zgjedhor për të konsoliduar kontrollin e tyre mbi këto zona.