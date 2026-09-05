Zelenskyy: Ukraina gati të ndalojë sulmet ndaj qyteteve të përfshira në bisedimet e paqes të ndërmjetësuara nga SHBA-ja
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy deklaroi të shtunën se vendi i tij është i gatshëm të ndalojë sulmet ndaj qyteteve të përfshira në përpjekjet e ndërmjetësuara nga SHBA-ja për arritjen e një marrëveshjeje për përfundimin e luftës Rusi-Ukrainë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në rrjetin social amerikan X, Zelenskyy tha se gjatë ditës ka biseduar me të dërguarit amerikanë që udhëtuan në Moskë për bisedime dhe se ata tashmë kanë nisur punën në Rusi.
“Që nga momenti i kësaj bisede, ne jemi të gatshëm të respektojmë një armëpushim në sulmet ajrore ndaj qyteteve të përfshira në procesin e negociatave.
“Që nga tani deri në fund të së shtunës, si dhe të dielën dhe të hënën, Ukraina është e gatshme të përmbahet nga sulmet ndaj Moskës dhe presim që rusët të bëjnë të njëjtën gjë lidhur me Kievin”, shtoi Zelenskyy.
Deklarata e presidentit ukrainas erdhi pasi Kremlini njoftoi se presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar një ndalim treditësh të sulmeve ndaj Kievit, duke filluar nga mesnata sipas kohës lokale.
Më herët të shtunën, i dërguari i posaçëm i SHBA-së, Steve Witkoff, dhe dhëndri i presidentit Donald Trump, Jared Kushner, mbërritën në Moskë për bisedime që synojnë gjetjen e një marrëveshjeje për përfundimin e konfliktit, i cili ka zgjatur më shumë se katër vjet.
Të dërguarit amerikanë pritet të vizitojnë të dielën kryeqytetin ukrainas, Kievin, për herë të parë pas udhëtimit të tyre në Moskë.
Trump tha të premten se Kushner dhe Witkoff do të udhëtojnë në Moskë jo me ide të reja, por me një propozim që synon t’i japë fund luftës.
“Ata po marrin me vete një propozim për t’i dhënë fund luftës”, tha Trump, duke iu referuar dy negociatorëve.