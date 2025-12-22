Zelenskyy: Ukraina do t’u përgjigjet sulmeve ruse me veprime “logjike”
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ka njoftuar se mbajti një takim të Shtabit për të shqyrtuar situatën përgjatë vijës së frontit, duke paralajmëruar se Kievi do të përgjigjet “në një mënyrë plotësisht logjike” nëse Rusia nuk angazhohet seriozisht në negociatat që synojnë t’i japin fund luftës gati katërvjeçare, transmeton Anadolu.
“Ne shqyrtuam situatën në front, në të gjithë sektorët, në detaje”, tha Zelenskyy në një deklaratë.
Ai tha se forcat ruse kanë rritur ndjeshëm intensitetin e sulmeve të tyre në javët e fundit, duke pretenduar se kjo ka çuar edhe në humbje më të larta ruse.
“Ne do të vazhdojmë ta ruajmë këtë dinamikë. Nëse rusët nuk angazhohen me 100 për qind seriozitet në procesin e negociatave dhe nuk i drejtojnë burimet e tyre drejt zgjatjes dhe zgjerimit të luftës, ne do të përgjigjemi në një mënyrë plotësisht logjike, me veprimet tona në përgjigje”, tha ai.
Zelenskyy tha se takimi përfshinte edhe informime mbi “sulmet tona të thella”, si dhe mbi nevojat dhe furnizimin e forcave mbrojtëse.
Ai tha se u diskutua edhe gjendja e mbrojtjes ajrore, duke përfshirë mbulimin e mbrojtjes ajrore të frontit dhe rajoneve tona, veçanërisht rajonit Odesa.
Ndërkohë, shtoi ai, janë paraqitur disa kandidatë për pozicionin e komandantit të Komandës Ajrore Jugore dhe po merren vendime.
Më herët gjatë ditës, autoritetet ruse thanë se një shpërthim me bombë makine në Moskën jugore vrau gjeneralin Fanil Sarvarov, kreun e trajnimit operativ në Shtabin e Përgjithshëm Rus.
Nuk ka pasur asnjë koment të drejtpërdrejtë nga Kievi në lidhje me vrasjen.