Zelenskyy: Trump ra dakord për licencat e prodhimit të raketave “Patriot” për Ukrainën

Zelenskyy: Trump ra dakord për licencat e prodhimit të raketave “Patriot” për Ukrainën

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se presidenti amerikan Donald Trump ra dakord t’i japë Ukrainës licenca për prodhimin e sistemeve të raketave “Patriot”, transmeton Anadolu.

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Duke folur në një intervistë për “Fox News”, Zelenskyy tha se dy liderët vijuan diskutimet që kishin nisur gjatë samitit të NATO-s në fillim të këtij muaji në kryeqytetin e Turqisë, Ankara.

“Ne e filluam këtë në Ankara për t’i dhënë Ukrainës licenca për prodhimin e Patriotëve. Kjo është e rëndësishme, sepse na duhen më shumë dhe më shpejt”, tha Zelenskyy.

Ai tha se Trumpi kishte rënë dakord për kërkesën gjatë takimit të tyre në Shtëpinë e Bardhë.

“Sot patëm një takim shumë të mirë me presidentin Trump. Ai pranoi të na japë licencat”, tha Zelenskyy.

Presidenti ukrainas shtoi se më pas u takua me drejtues të kompanive të mëdha amerikane të mbrojtjes për të diskutuar mundësinë e prodhimit të përbashkët.

“Shpresoj që të kemi bashkëprodhim. Kjo është shumë e rëndësishme”, tha ai për “Fox News”.

Më herët të martën, duke folur për gazetarët në Kapitolin e SHBA-së, Zelenskyy tha se kishte diskutuar me Trumpin dhe senatorët amerikanë nevojat urgjente të Ukrainës për mbrojtjen ajrore.

“Problemi i vërtetë janë sistemet antiraketore dhe raketat antiraketore”, tha ai duke shtuar: “Natyrisht, unë ndava atë që na nevojitet. E ndava me presidentin sot”.

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