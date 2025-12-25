Zelenskyy thotë se ka diskutuar “ide të reja” me të dërguarin e SHBA-së për kohën dhe formatet e paqes
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha sot se “ide të reja” lidhur me kohën dhe formatet për t’i dhënë fund luftës me Rusinë janë diskutuar gjatë një takimi njëorësh me të dërguarin amerikan Steve Witkoff dhe dhëndrin e presidentit Donald Trump, Jared Kushner, transmeton Anadolu.
Në një fjalim në mbrëmje, Zelenskyy tha se disa dokumente që lidhen me procesin e paqes tashmë janë përgatitur ose janë drejt përfundimit, ndërsa Kievi dhe Washingtoni po intensifikojnë përpjekjet diplomatike.
“Ne kemi disa ide të reja sa u përket formateve, takimeve dhe, sigurisht, kohës, për ta afruar më shumë paqen e vërtetë”, tha ai, duke shtuar se negociatori i lartë ukrainas Rustem Umerov do të vazhdojë diskutimet e detajuara me ekipin amerikan.
“Ne po punojmë vërtet 24/7 për ta afruar fundin e kësaj lufte brutale ruse kundër Ukrainës dhe për t’u siguruar që të gjitha dokumentet dhe hapat të jenë realistë, efektivë dhe të besueshëm”, shtoi presidenti.
Udhëheqësi ukrainas theksoi se, megjithëse mbetet punë për “çështje të ndjeshme”, të dy ekipet e kuptojnë se si të zbatohen masat e diskutuara.
“Diskutuam disa detaje thelbësore të punës në vijim. Ka ide të mira që mund të kontribuojnë drejt një rezultati të përbashkët dhe një paqeje të qëndrueshme. Siguri e vërtetë, rimëkëmbje e vërtetë dhe paqe e vërtetë janë ato që na duhen të gjithëve – Ukrainës, Shteteve të Bashkuara, Evropës dhe çdo partneri që na ndihmon”, shtoi ai.
Zelenskyy zhvilloi gjithashtu bisedime me kryeministrin norvegjez Jonas Gahr Store për të koordinuar mbështetjen evropiane, duke thënë se synon të informojë edhe liderët e tjerë të kontinentit për të siguruar që partnerët të ecin “me të njëjtin ritëm” drejt një qëllimi të përbashkët. Ai shprehu mirënjohje për “fjalët e mira dhe urimet e Krishtlindjeve” të ndara gjatë bisedës me delegacionin amerikan.
Zelenskyy tha se në bisedë e shoqëroi një delegacion i nivelit të lartë, përfshirë negociatorin e lartë ukrainas Rustem Umerov, ministrin e Jashtëm Andrii Sybiha dhe shefin e Shtabit të Përgjithshëm Andrii Hnatov.
Një plan me 28 pika për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë u propozua fillimisht nga Trump. Që atëherë, po punohet për ta përsosur propozimin dhe për ta bërë të pranueshëm për të gjithë palët.
Zelenskyy theksoi se javët e ardhshme pritet të jenë intensive, ndërsa presioni diplomatik ndaj Rusisë do të vazhdojë për t’i treguar se zgjatja e luftës do të ketë “pasoja të rënda”.