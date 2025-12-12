Zelenskyy: Rezultatet në vijën e parë të frontit, rëndësi kyçe për diplomacinë e Ukrainës
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se arritja e rezultateve në fushën e betejës është thelbësore që Ukraina të bëjë përparim në diplomaci, raportoi agjencia e lajmeve Ukrinform, transmeton Anadolu.
Në një mesazh të ndarë në Telegram, Zelenskyy njoftoi se gjatë një vizite në qytetin Kupyansk u takua me ushtarë ukrainas që operonin pranë Kupyanskut dhe i falënderoi ata për përpjekjet e tyre kundër forcave ruse.
“Sot është drejtimi Kupyansk, ushtarët tanë që po arrijnë rezultate për Ukrainën këtu. Isha atje, i përgëzova djemtë. Falënderoj çdo njësi, të gjithë ata që po luftojnë këtu”, tha Zelenskyy.
Ai theksoi se forca ushtarake ndikon drejtpërdrejt në bisedimet diplomatike, duke thënë se pozicionet e forta në front çojnë në pozicione të forta në diskutimet për përfundimin e luftës. “Të gjitha pozicionet tona të forta brenda vendit janë pozicione të forta në bisedën për përfundimin e luftës”, shtoi Zelenskyy.
Ndërkohë, Njësitë e Gardës Kombëtare të Ukrainës pretenduan se kanë marrë nën kontroll fshatrat Kindrashivka dhe Radkivka si dhe disa lagje në Kupyansk verior, duke prerë rrugët ruse të furnizimit dhe duke ndihmuar në stabilizimin e situatës në drejtimin Kupyansk.
Në një deklaratë në Facebook, komanda tha se avancimet bllokuan linjat kryesore logjistike për në qytet dhe e vendosën Kupyanskun nën kontrollin e zjarrit të forcave ukrainase ndërsa luftimet vazhdojnë në jug të qytetit.
Pala ruse ende nuk i është përgjigjur pretendimeve ndërsa verifikimi i pavarur është i vështirë për shkak të konfliktit të vazhdueshëm. Kupyansk, në rajonin verilindor të Kharkivit në Ukrainë, mbetet zonë e rëndësishme në vijën e frontit mes luftimeve të vazhdueshme midis forcave ukrainase dhe ruse.