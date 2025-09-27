Zelenskyy: Putin po përgatitet për një luftë më të madhe në Europë
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka ngritur alarmin se Kremlini mund të zgjerojë agresionin përtej kufijve ukrainas, duke goditur një tjetër shtet evropian. Gjatë një deklarate në Kiev, pas kthimit nga një takim me presidentin amerikan Donald Trump në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, Zelenskyy paralajmëroi se Moska po vë në provë mbrojtjen ajrore të vendeve anëtare të NATO-s përmes sulmeve me dronë dhe hyrjeve të paautorizuara në hapësirën ajrore të vendeve evropiane.
Ai veçoi incidentet e fundit të dronëve dhe avionëve luftarakë rusë që kanë shkelur hapësirën ajrore të Danimarkës, Polonisë, Rumanisë dhe Estonisë, si pjesë e një fushate për të analizuar kapacitetet mbrojtëse të Evropës.
Zelenskyy shtoi se disa shtete të Bashkimit Evropian po hasin vështirësi në trajtimin e kësaj forme të re kërcënimi. Ai përmendi një episod të ndodhur në fillim të muajit, kur Ukraina kishte detektuar 92 dronë që lëviznin në mënyrë të koordinuar drejt Polonisë. Sipas tij, shumica e tyre u neutralizuan, por 19 arritën të depërtojnë në territorin polak, ku katër u rrëzuan nga forcat e mbrojtjes ajrore të Polonisë.
“Nuk po bëj krahasime mes ushtrive tona. Ne jemi në gjendje lufte; ata jo”, shtoi Zelenskyy. Ai gjithashtu bëri me dije se delegacione nga disa vende – të cilat nuk i identifikoi – do të udhëtojnë drejt Ukrainës për të marrë trajnim mbi metodat e mbrojtjes kundër sulmeve ajrore ruse.