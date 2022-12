Zelenskyy në Shtëpinë e Bardhë, takim me presidentin Biden: U jemi mirënjohës për mbështetjen

Presidenti i SHBA-ve Joe Biden komentoi për 300 ditët e luftës së Rusisë në Ukrainë teksa foli me gazetarët të mërkurën së bashku me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky.

“Zoti President, është mirë që të kemi këtu”, i tha Biden Zelenskyt.

“Është një nder të jem pranë jush në mbrojtjen e bashkuar kundër asaj që është një luftë brutale, brutale e zhvilluar nga Putini”, shtoi ai.

“Vështirë të besohet, 300 ditë që kalojnë këtë, dhe Putini ka kryer një sulm brutal mbi të drejtën e ukrainasve për të ekzistuar si komb dhe sulmin ndaj popullit të pafajshëm ukrainas pa asnjë arsye tjetër veçse për të frikësuar”, shtoi Biden, duke vënë në dukje përshkallëzimin e sulmeve ruse në infrastrukturën energjetike dhe civile.

“Putin po përpiqet të përdorë dimrin si një armë”, tha Biden.

Ai siguroi se amerikanët, së bashku me aleatët evropianë, qëndrojnë me Ukrainën.

“Djemtë më dhanë flamurin tonë të bukur ukrainas me nënshkrimet e tyre. Nuk jemi në një situatë të lehtë. Armiku po i shton forcat dhe njerëzit tanë janë më të guximshëm dhe kanë nevojë për armë më të fuqishme. Do t’ia japim atë nga djemtë Kongresit, Presidentit të Shteteve të Bashkuara. Ne u jemi mirënjohës për mbështetjen e tyre, por ajo nuk mjafton”, tha Zelensky