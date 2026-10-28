Zelenskyy: Ndajmë të njëjtin synim me Trumpin për përfundimin e luftës
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy ka deklaruar se ai dhe presidenti amerikan, Donald Trump, ndajnë të njëjtin synim për t’i dhënë fund luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, por kanë dallime lidhur me mënyrat për ta arritur këtë, transmeton Anadolu.
Zelenskyy në Telegram tha se ka argumentuar se ukrainasit e kuptojnë shoqërinë ruse më mirë se amerikanët, për shkak të së kaluarës së tyre të përbashkët sovjetike dhe viteve të jetesës pranë rusëve. “Jemi në të njëjtën anë me presidentin Trump kur flasim për nevojën për t’i dhënë fund kësaj lufte ruse. Por, ne shohim mjete të ndryshme për ta arritur këtë synim”, tha ai.
I pyetur për mendimin e tij rreth presidentit rus, Vladimir Putin, Zelenskyy e përshkroi atë si “një njeri thellësisht sovjetik”, si për botëkuptimin, ashtu edhe për mentalitetin e tij. “Të thuash të vërtetën është një nga armët tona”, tha Zelenskyy duke shtuar se do të vazhdonte të fliste hapur ndërsa Ukraina përballet me presion dhe se do të përdorte të gjitha kanalet diplomatike në dispozicion për të mbrojtur vendin.
Zelenskyy pretendon se Rusia prej kohësh ka vënë në shënjestër infrastrukturën e të dhënave dhe hapësirën kibernetike të Ukrainës, duke e shtyrë Kievin të zhvillojë mënyra për t’u kundërpërgjigjur sulmeve.
Ai tha se infrastruktura digjitale e decentralizuar e Ukrainës ka ndihmuar në ruajtjen e komunikimeve celulare dhe qasjes në internet, pavarësisht sulmeve ndaj qendrave të të dhënave. Ai shtoi se sulmet e Ukrainës kanë ndikim më të madh në Rusi për shkak të sistemeve të saj më të centralizuara.
Zelenskyy u tha mediave ukrainase se çështjet territoriale në negociatat me Rusinë mund të diskutohen vetëm nga udhëheqësit e të dy vendeve. Ai përshkroi propozimet amerikane, të cilat përfshinin zona të çmilitarizuara, zgjidhje për centralin bërthamor të Zaporizhzhias, shkëmbime të mundshme territoriale dhe një zonë tampon në Donbas.
Ai tha se Ukraina është e gatshme t’i diskutojë këto propozime, por theksoi se çështje të tilla nuk mund të zgjidheshin vetëm përmes dokumenteve paraprake ose bisedimeve joformale.
Presidenti ukrainas kritikoi më pas kërkesën e Rusisë për ta kthyer praninë ushtarake të NATO-s në kufijtë e vitit 1997, duke e cilësuar atë si një përpjekje për të riformësuar arkitekturën e sigurisë në Evropë. Ai argumentoi se diskutimi i kërkesave ruse për sigurinë do të ishte i parakohshëm derisa të bëheshin të qarta rezultati i luftës dhe garancitë për vetë Ukrainën.
Zelenskyy kundërshton afrimin e lidhjeve ekonomike mes SHBA-së dhe Rusisë, që raportohet se përfshijnë një marrëveshje për karburantin dizel, plehrat kimike, gazin natyror, asetet e ngrira dhe lehtësimin e sanksioneve. Ai argumentoi se këto mund të sillnin rreziqe afatgjata për Washingtonin, duke e cilësuar këtë si një “martesë ekonomike” të bazuar në burimet ruse, e cila mund të mos u shërbejë interesave amerikane në planin afatgjatë.
Presidenti ukrainas shprehu shqetësim për një takim të mundshëm në Pekin mes Trumpit, Putinit dhe presidentit kinez, Xi Jinping, duke u shprehur se nuk dëshiron që ai të shndërrohej në “Jalta 2.0”, një referencë ndaj konferencës së vitit 1945, në të cilën fuqitë aleate diskutuan rendin pas Luftës së Dytë Botërore. Ai këmbënguli se në agjendën e takimit duhet të përfshihen lufta në Ukrainë dhe situata në Lindjen e Mesme.
Duke folur për përgatitjet e Kievit për dimrin, ai tha se kryeqyteti nuk ishte përgatitur sa duhet dhe se autoritetet kombëtare dhe lokale, përfshirë kryetarin e bashkisë, Vitali Klitschko, duhet të punojnë së bashku, pavarësisht vështirësive. Ai përmendi Kharkivin si një qytet më të përgatitur dhe theksoi se disa kandidatë kishin refuzuar ofertën për të drejtuar administratën ushtarake të Kievit.
Zelenskyy theksoi se Ukraina merr nga SHBA-ja rreth 12 raketa interceptuese “Patriot” në muaj ndërsa vetëm gjatë tetorit përdori 35 të tilla. Ai shtoi se edhe Washingtoni përballet me mungesa dhe tha se i kishte kërkuar Trumpit të miratonte një paketë të posaçme para dimrit.