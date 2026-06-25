Zelenskyy miraton një operacion 40-ditor goditjesh kundër Rusisë
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ka bërë të ditur se ka miratuar një operacion 40-ditor që synon rritjen e presionit ndaj Rusisë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, Zelenskyy tha se kishte marrë një raport nga gjeneral-majori Yevhen Khmara mbi planet e Ukrainës për goditje me rreze të gjatë dhe të mesme veprimi, si dhe mbi aktivitetet e Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës (SBU), përfshirë qendrën e operacioneve speciale Alpha.
“Miratova një operacion 40-ditor të Shërbimit të Sigurisë, që synon të ndikojë mbi shtetin agresor për të nxitur përfundimin e luftës”, tha Zelenskyy.
Presidenti ukrainas nuk dha detaje të mëtejshme lidhur me operacionin.
Zelenskyy gjithashtu vlerësoi performancën e SBU-së në fushëbetejë, duke theksuar se agjencia ka arritur disa nga rezultatet e saj më të mira në muajt e fundit në mbrojtjen e pozicioneve të Ukrainës përmes përdorimit të llojeve të ndryshme të dronëve.
Sipas Zelenskyyt, qendra e operacioneve speciale Alpha ka qenë ndër strukturat kryesore në kryerjen e goditjeve ndaj personelit rus dhe pajisjeve ushtarake ruse.