Zelenskyy: Kreu i ekipit negociator të Ukrainës do të takohet me të dërguarit e SHBA-së më 26 shkurt
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha sot se Rustem Umerov, kreu i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare të Ukrainës, do të takohet me të dërguarit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner më 26 shkurt, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për mediat në Kiev, Zelenskyy tha se takimi dypalësh do të përqendrohet në paketën e rimëkëmbjes së Ukrainës, përgatitjet për një takim të ardhshëm trepalësh me Rusinë dhe detajet e një shkëmbimi të të burgosurve të luftës.
Ai nuk e specifikoi vendndodhjen, megjithëse i dërguari amerikan Steve Witkoff më parë tregoi se ai dhe Kushner do të jenë të enjten në Gjenevë të Zvicrës dhe mund të takohen me përfaqësuesit ukrainas atje.
“Sapo fola me Rustem Umerovin. Ai ka një takim nesër me negociatorët amerikanë – Witkoff dhe Kushner. Gjithashtu, për herë të parë, Umerov do të shoqërohet nga ministri i Ekonomisë. Ky do të jetë një takim dypalësh me palën amerikane”, tha Zelenskyy.
Ai shtoi se përgatitjet për takimin trepalësh, të cilin ai tha se mund të zhvillohet në fillim të marsit, do të jenë gjithashtu përparësi.
“Së treti, kjo është detyra që i kam caktuar Umerovit. Ai do të diskutojë detajet e shkëmbimit. Ne shpresojmë shumë për një rezultat pozitiv në këtë rrugë humanitare”, tha Zelenskyy.
Raundi i mëparshëm i bisedimeve të paqes Rusi-Ukrainë të ndërmjetësuara nga SHBA-ja u zhvillua në Gjenevë më 17-18 shkurt.