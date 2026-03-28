Zelenskyy kërkon naftë dizel nga vendet e Lindjes së Mesme në këmbim të ndihmës kundër raketave iraniane
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka deklaruar se Kievi pret që vendet e Lindjes së Mesme të ndihmojnë me furnizime me naftë dizel në këmbim të ndihmës për të luftuar raketat Shahed nga Irani, transmeton Anadolu.
Zelenskyy i tha kanalit ukrainas ICTV se gjatë vizitës së tij në Lindjen e Mesme po “mbyll çështjen” e furnizimit me dizel për Kievin.
Zelenskyy deklaroi se Ukraina po u ofron vendeve të Lindjes së Mesme ekspertizë për mbrojtjen e infrastrukturës civile dhe të civilëve, duke theksuar se “sfida kryesore” për rajonin mbetet mbrojtja kundër dronëve iranianë, pavarësisht sistemeve të tyre të avancuara të mbrojtjes ajrore.
Ai tha se ka zhvilluar dy takime “të rëndësishme” gjatë vizitës në Lindjen e Mesme, duke i cilësuar ato si “pozitive” për Ukrainën, por pa dhënë detaje të mëtejshme.
Më herët, Zelenskyy tha se vendi i tij dhe Arabia Saudite kanë arritur një “marrëveshje të rëndësishme” për bashkëpunim në mbrojtje gjatë vizitës së tij në vendin e Gjirit.
Lidhur me takimin me princin saudit të kurorës Mohammed bin Salman, ai tha se diskutuan situatën në Lindjen e Mesme dhe rajonin e Gjirit, si dhe zhvillimet në furnizimin me karburant.
Ai gjithashtu u takua me një grup ekspertësh ushtarakë ukrainas që kanë qenë në vendin e Gjirit gjatë javës së fundit për të ndihmuar në kundërshtimin e dronëve iranianë.