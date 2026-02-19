Zelenskyy kërkon më shumë presion mbi Rusinë për të ndaluar sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës

Zelenskyy kërkon më shumë presion mbi Rusinë për të ndaluar sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, tha se duhet ushtruar presion më i madh ndaj Rusisë për të ndalur sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të vendit, transmeton Anadolu.

Zelenskyy njoftoi se gjatë vizitës së parë në Ukrainë, është takuar me Komisarin e Lartë të OKB-së për Refugjatët, Barham Salih.

Ata diskutuan ndikimin e sulmeve ruse në sistemin energjetik të Ukrainës dhe mbështetjen e nevojshme për civilët e prekur nga lufta, shkroi Zelenskyy në platformën sociale amerikane X.

“Duhet më shumë presion për t’i ndalur këto sulme dhe më shumë mbështetje për njerëzit tanë – veçanërisht për ata që ndodhen aktualisht në Ukrainë ose planifikojnë të kthehen”, shkroi ai.

Sulmet ruse ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës kanë arritur në 1.225 vitin e kaluar, duke tejkaluar totalin e tri viteve të para të luftës, ndërsa dëmet në rrjet kanë kaluar 20 miliardë dollarë.

Një raport i shoqatës evropiane të industrisë së energjisë Eurelectric analizoi luftën e plotë në Ukrainë dhe sulmet hibride të “zonës gri” në mbarë Evropën, duke konfirmuar se sistemet energjetike nuk janë më thjesht infrastrukturë, por janë shndërruar në objektiva të drejtpërdrejtë ushtarakë.

MARKETING

Të ngjajshme

Mickoski: Opozita kërkon shpëtim përmes sulmeve ndaj meje, tani po shpifin edhe për familjen time

Mickoski: Opozita kërkon shpëtim përmes sulmeve ndaj meje, tani po shpifin edhe për familjen time

Trump-Osmanit: Për çdo problem me Serbinë, më telefononi mua

Trump-Osmanit: Për çdo problem me Serbinë, më telefononi mua

Katari, Kuvajti, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite ndajnë 4.2 mld dollarë për Gazën

Katari, Kuvajti, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite ndajnë 4.2 mld dollarë për Gazën

Rasti Epstein: 3 në 4 amerikanë besojnë se administrata Trump po fsheh informacione

Rasti Epstein: 3 në 4 amerikanë besojnë se administrata Trump po fsheh informacione

Fetai për deklaratën e Fazliut se Lëvizja Arbëria është më e strukturuar në Likovë: Realiteti është ndryshe!

Fetai për deklaratën e Fazliut se Lëvizja Arbëria është më e strukturuar në Likovë: Realiteti është ndryshe!

Mexhiti dhe Kasami liderë të VLEN-it, ja çfarë thotë Fetai

Mexhiti dhe Kasami liderë të VLEN-it, ja çfarë thotë Fetai