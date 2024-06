Zelenskyy: “Gjithçka” e rënë dakord në samitin e Zvicrës do të formësojë procesin e paqebërjes

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, në një konferencë për media së bashku me presidenten zvicerane, Viola Amherd, ka deklaruar se “gjithçka” që do të bihet dakord në samitin e paqes në Zvicër “do të jetë pjesë e procesit të krijimit të paqes”, raporton Anadolu.

Komentet e presidentit ukrainas erdhën përpara hapjes zyrtare të samitit në Burgenstock të Zvicrës.

Duke theksuar se samiti dyditor përfaqëson të gjitha pjesët e botës, Zelenskyy tha se pikëpamjet e secilit komb janë “po aq të rëndësishme” për Kievin.

“Dhe gjithçka që do të bihet dakord në samitin e sotëm do të jetë pjesë e procesit të paqebërjes për të cilin të gjithë kemi nevojë. Besoj se këtu në këtë samit do të jemi dëshmitarë të krijimit të historisë”, tha ai.

Ai theksoi se organizimi i samitit ishte një “sukses” në kthimin e idesë se “përpjekjet e përbashkëta mund të ndalojnë luftën dhe të vendosin një paqe të drejtë”.

Samiti ka “qëllime modeste”

Amherd, nga ana e saj, tha se samiti ka synime “më modeste” si frymëzimi i një procesi për paqen.

“Qëllimet tona sot janë më modeste. Ne nuk do të jemi në gjendje të negociojmë… paqen për Ukrainën këtu në Burgenstock, por dëshirojmë të frymëzojmë një proces për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme”, tha presidentja zvicerane, duke shtuar se dëshirojnë të ndërmerren hapa konkrete në këtë drejtim.

Duke theksuar se situata e botës është “e vështirë përtej luftës në Ukrainë”, ajo përsëriti angazhimin e Zvicrës për paqen dhe dialogun.

“Nëse duam të frymëzojmë një proces drejt paqes, Rusia gjithashtu duhet të përfshihet”, tha ajo, duke shprehur gatishmërinë për të përgatitur terrenin për bisedime të drejtpërdrejta midis palëve ndërluftuese.

Ajo shprehu edhe kënaqësinë e saj për pjesëmarrjen, duke theksuar: “Është e kënaqshme që u arrit jo vetëm një pjesëmarrje e nivelit të lartë, por mbi të gjitha shumë e gjerë”.

